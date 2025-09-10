El Parlamento portugués homenajea a víctimas de accidente del funicular una semana después

La Comisión Permanente de la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) aprobó de forma unánime un texto donde se recuerda que entre las víctimas del accidente del llamado Ascensor de Gloria (Elevador da Glória) había ciudadanos portugueses y de otras nacionalidades, a quienes Portugal "también les homenajea con dolor en esta despedida".

La cámara manifestó su "pesar profundo por esta tragedia": "A las familias y amigos de las víctimas, les dirige sentidas condolencias. A los heridos, les desea una pronta recuperación", dijo.

"A los bomberos -siguió-, servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y profesionales sanitarios, cuya dedicación permitió acudir rápidamente a la tragedia, les agradece su abnegación y espíritu de servicio"

Y por último: "A la ciudad de Lisboa, cuyo corazón se estremeció por este acontecimiento, le expresa una imagen de proximidad y solidaridad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fue la Comisión Permanente del Parlamento la que rindió este homenaje porque la cámara está receso hasta el 17 de septiembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este miércoles se cumple una semana del accidente del funicular, que ha sido desmantelado de la cuesta por la que circulaba, la Calçada da Glória, y que era una de las atracciones de la capital lusa. Conectaba la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más populares del casco histórico.