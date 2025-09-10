El petróleo Brent sube un 1,66 % hasta los 67,49 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 1,10 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 66,39 dólares.

El Brent se encareció ante la escalada de tensiones en Oriente Medio tras el ataque israelí en Catar, que generó preocupaciones sobre la estabilidad de la región.

A ello se suma la propuesta de Estados Unidos de imponer aranceles al crudo ruso vendido a China y la India, lo que podría reducir la oferta global y presionar al alza los precios del petróleo.