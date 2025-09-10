El presidente de Emiratos apoya todas las medidas que tome Catar tras el ataque israelí

El responsable emiratí llegó a Doha al frente de una delegación integrada por el ministro de Defensa del país y se reunió con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, a quien le trasladó "su apoyo a todas las medidas que adopte para preservar su soberanía, integridad territorial y a su pueblo", según un comunicado de la oficina del gobernante catarí.

Bin Zayed también "enfatizó que el ataque israelí constituye una violación de la soberanía de Catar y de todas las leyes y normas internacionales, socavando la seguridad, la estabilidad y las perspectivas de paz en la región" de Oriente Medio, de acuerdo con la nota.

Asimismo, "ambas partes enfatizaron la importancia de fortalecer el diálogo y las soluciones diplomáticas como la mejor manera de superar las crisis regionales y mantener la seguridad regional y mundial".

Anoche, el primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, Mohamed bin Abderrahmán, advirtió en una rueda de prensa desde Doha que su país "no tolerará ninguna violación de su soberanía y se reserva el derecho de responder de manera firme a esta agresión flagrante" o ante cualquier amenaza a la "seguridad o la estabilidad regional".

Alrededor de las 16.00 hora local (11.00 GMT), varias explosiones se escucharon en la capital del país del golfo y se elevó una columna de humo sobre la ciudad.

Poco después, el Gobierno catarí confirmó que Israel había atacado una reunión de "varios miembros del buró político" de Hamás, sin identificarlos, en un edificio residencial.

Hamás dijo en un comunicado que cinco de sus miembros murieron en el ataque israelí en Doha, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

También falleció un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, Bader Saad Mohamed al Humaidi al Dosari, según el Ministerio del Interior catarí, mientras "varios" efectivos de seguridad cataríes resultaron heridos.