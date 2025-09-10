El presidente de Nigeria se reúne con Macron en París para estrechar lazos bilaterales

"Revisamos áreas claves de cooperación entre Nigeria y Francia y acordamos profundizar nuestra asociación para la prosperidad mutua y la estabilidad global", afirmó Tinubu en su cuenta de la red social X.
Nigeria, una de las principales economías y uno de los mayores productores de petróleo de África, busca relanzar su crecimiento económico.
En agosto, Tinubu fijó un objetivo de crecimiento anual del 7 % para 2027, con la meta de sacar a millones de personas de la pobreza y cuadruplicar el tamaño de la economía para 2030.
Desde su llegada al poder en 2023, ha eliminado los subsidios a la gasolina y la electricidad y ha devaluado la naira para reactivar la debilitada economía nacional.
Sin embargo, estas medidas han desencadenado la peor crisis del costo de la vida en una generación y aún no se han traducido en un repunte del crecimiento de Nigeria, el país más poblado de África con más de 230 millones de habitantes.