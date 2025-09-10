Elevan a 35 los muertos y a 131 los heridos en oleada de ataques israelíes contra el Yemen

"El número total de víctimas ha ascendido a 166, entre ellas 35 mártires y 131 heridos", afirmó el departamento hutí en un balance preliminar, mientras "los equipos de defensa civil, ambulancias y rescate continúan buscando a personas desaparecidas y mártires bajo los escombros".

En el comunicado, detalló que los ataques israelíes contra Saná, la capital del Yemen, acabaron con la vida de 28 personas y dejaron otras 113 heridas, mientras que en Al Jawd murieron siete personas y otras 18 resultaron heridas.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio, Anees al Asbahi, estos bombardeos también causaron daños a "varias viviendas" del barrio de Al Tahrir, en el centro de Saná; en un "puesto médico" ubicado en el suroeste de la ciudad; además de en un "complejo gubernamental" de la localidad de Al Hazm, la capital de la provincia de Al Jawf.

"Declaramos nuestra firme e inequívoca condena al brutal crimen cometido por la entidad enemiga sionista, que lanzó varios ataques aéreos dirigidos directamente contra instalaciones civiles, de servicio y residenciales", denunció Al Asbahi.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, informó previamente de que los bombardeos efectuados esta tarde contra diferentes puntos de la capital del Yemen "se dirigieron exclusivamente contra civiles" y apuntaron contra las sedes de los periódicos '26 de Septiembre' y 'Al Yemen', afiliados a los insurgentes.

Estos ataques "dejaron muertos y heridos entre periodistas y otros civiles", de acuerdo con el portavoz.

El Ejército israelí, por su parte, dijo haber bombardeado "objetivos militares" de los rebeldes hutíes en Saná y Al Jawf como "respuesta" a los últimos ataques de los insurgentes contra Israel, entre ellos el efectuado con un dron que impactó el fin de semana contra el aeropuerto de Ramón, en el sur de Israel.

Asimismo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió hoy que su país seguirá atacando el Yemen, después de reivindicar una serie de bombardeos contra "campamentos militares" y el Cuartel General de Relaciones Públicas Militares de los hutíes en Saná.

Esta nueva oleada de bombardeos contra el Yemen se produce un día después de que Israel atacara por primera vez la capital de Catar, Doha, en una acción dirigida contra líderes del grupo islamista palestino Hamás y en la que murieron al menos seis personas: cinco del movimiento palestino y un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes.