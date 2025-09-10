Encontrado en París un cuadro de Rubens que se creía desaparecido desde 1613

París, 10 sep (EFE).- Un cuadro del célebre pintor Peter Paul Rubens que se creía desaparecido desde 1613 fue hallado en septiembre de 2024 en una mansión privada de París y será subastado el 30 de noviembre en la casa de subastas Osenat, informaron este miércoles medios franceses.