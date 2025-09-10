España era en julio el cuarto país de la UE con más ucranianos con protección temporal

Bruselas, 10 sep (EFE).- España era a finales del pasado julio el cuarto país de la Unión Europea (UE) con un mayor número de ucranianos con protección temporal, al haber acogido a 242.090 personas, solo superada por Alemania (1.203.715 personas), Polonia (993.665) y Chequia (380.680), informó este miércoles la agencia estadística europea Eurostat.