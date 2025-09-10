España ve necesario ser firmes ante el ataque ruso a Polonia pero no precipitarse

"Y esto es lo que vamos a hacer, es lo más eficaz y eso es lo que estamos haciendo todos", subrayó el responsable de la diplomacia española en los pasillos del Congreso de los diputados.

Albares señaló que la violación "flagrante" del espacio aéreo polaco esta madrugada con un ataque con drones, que fueron derribados, evidencia "una escalada" en esta guerra.

El ministro quiso también dejar muy claro que España "quiere la paz, trabaja por el alto el fuego incondicional, pero también por la seguridad, muy especialmente la de Europa y los europeos".

Rusia, en un ataque contra Ucrania que se extendió a Polonia, empleó más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones y, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, contra el territorio polaco se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed.

