Estatal eléctrica de Venezuela denuncia un "ataque criminal" contra líneas de transmisión

En un comunicado difundido en redes sociales, la estatal condenó "enérgicamente" el "ataque contra un servicio público esencial" y anunció "investigaciones exhaustivas" por parte de los organismos de seguridad del Estado para "identificar, ubicar y capturar a los autores intelectuales y materiales".

"Exhortamos al pueblo venezolano a mantenerse alerta y unido frente a las acciones desestabilizadoras de factores vinculados con la extrema derecha", expresó Corpoelec, que no explicó los motivos por los que señala a este sector político en el texto.

Asimismo, indicó que este hecho "se produce justo cuando el Gobierno nacional, liderado por el presidente, (...) Nicolás Maduro, encara una nueva batalla en defensa de su soberanía e independencia, amenazada por la sistemática agresión" -señaló- de la Administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, en referencia al despliegue militar de este país en aguas cercanas a Venezuela.

La empresa aseguró que, gracias a la respuesta de sus trabajadores, se logró restablecer "en tiempo récord el fluido eléctrico", afectado por lo que consideró como una "nueva maniobra terrorista que pretende atentar contra la paz y la estabilidad nacional".

"Corpoelec continuará desplegando todos sus recursos técnicos y humanos para superar los efectos de esta agresión y garantizar el derecho sagrado de nuestro pueblo a un servicio eléctrico confiable y continuo", agregó.

Caracas sufrió este miércoles bajones de luz en varias zonas, además de algunas regiones del país, según usuarios de redes sociales y medios digitales venezolanos.

El pasado 22 de agosto, varios sectores de Caracas registraron fallas en el sistema eléctrico, como apagones o fluctuaciones, así como localidades de los estados Miranda y el costero La Guaira, ambos cercanos a la capital venezolana.

La nación petrolera enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector.

Por su parte, la oposición y expertos denuncian como posibles causas la mala gestión, la falta de mantenimiento y la corrupción.

En mayo pasado, el Gobierno denunció un "ataque terrorista" contra el sistema eléctrico nacional en el estado Aragua (centro), del que responsabilizó a la "derecha extremista", como suele llamar al sector mayoritario de la oposición.