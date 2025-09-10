Exdiplomáticos europeos piden sanciones contra el Gobierno israelí por despiadados ataques

En un comunicado, los firmantes también instaron a las presidencias de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Seguridad de la ONU a convocar reuniones “de emergencia” para “adoptar sanciones contra las múltiples violaciones del derecho internacional que el Gobierno israelí perpetra a diario contra el pueblo palestino”.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados, viendo cómo Gaza queda reducida a escombros y sus habitantes a la indigencia y la inanición”, proclamó en el comunicado quien fuera representante de la Unión Europea en los territorios palestinos Sven Kühn von Burgsdorff el mismo día en que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso sancionar a ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos, además de suspender parcialmente el acuerdo de asociación en materia comercial con Israel.

Aunque la agrupación de exdiplomáticos “toma nota” de las “nuevas propuestas limitadas” que ha formulado la Comisión Europea contra Israel, mostró también su convencimiento de que las instituciones europeas y sus estados miembros deben actuar “con mucha más decisión para defender el derecho internacional y proteger los derechos humanos”.

Instaron, por ello, a suspender enteramente el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel; cesar la exportación e importación de armas y equipamiento militar, o prohibir las importaciones procedentes de los asentamientos ilegales de Israel, y abogaron por que otros socios del Estado judío, incluyendo los del Sur Global, sigan ese ejemplo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Imponer sanciones “inmediatas” a los líderes políticos y militares de Israel y a todos los “cómplices y responsables de los crímenes de guerra” es otra de los peticiones de los antiguos diplomáticos europeos, que aseveraron que “debe garantizarse la rendición de cuentas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, pidieron a los estados miembros de la UE que aún no han declarado el Estado de Palestina que lo hagan, y otras medidas como exigir a Estados Unidos que anule las decisiones adoptadas que impedirán que los representantes “oficiales” de Palestina vayan a la próxima Asamblea de la ONU.

Condenaron los "imprudentes ataques militares" de Israel contra la delegación negociadora por la paz de el grupo islamista Hamás en Doha.

Kühn von Burgsdorff dijo que la “cuestión es si la Unión Europea y naciones afines van a alzarse por la humanidad básica y por los valores que sustentan el orden internacional de posguerra”.

El exembajador habló en el comunicado en nombre de todos los firmantes, un grupo de exembajadores europeos y exaltos funcionarios que ha ido creciendo con el paso de las semanas, puesto que a finales de julio fueron 58 los que rubricaron una carta enviada a los máximos mandatarios de la Unión Europea para pedirles medidas inmediatas y efectivas contra las acciones “ilegales” de Israel en Gaza y Cisjordania.