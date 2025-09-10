Expresidente colombiano Uribe condena asesinato de Charlie Kirk y envía su apoyo a Trump

"Condenamos en los términos más enérgicos el acto violento que le quitó la vida a Charlie Kirk. Nuestra solidaridad está con su familia, el presidente Trump y el pueblo estadounidense", señaló un mensaje publicado en X por Uribe y el partido.

El Centro Democrático, partido al que pertenecía el senador Miguel Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto tras permanecer dos meses hospitalizado luego de ser tiroteado en un acto de campaña en Bogotá, añadió que el asesinato de Kirk recuerda que "la libertad, la democracia y la seguridad efectiva deben prevalecer siempre sobre la violencia".

Kirk, de 31 años, fue baleado hoy mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) ante miles de asistentes.

El activista fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Orem, donde murió poco después.

Kirk fundó en 2012 Turning Point USA, un grupo que promueve ideas conservadoras entre universitarios y era criticado por su estilo confrontativo.

Con el tiempo, se alineó estrechamente con el presidente Trump, convirtiéndose en uno de sus defensores más visibles y en un altavoz de su agenda política.