Florida permite nuevamente la caza de osos, tras diez años de veto

La caza regulada de ejemplares del oso negro estuvo vigente entre 1930 y 1994 y tuvo un breve y polémico regreso en 2015.

La FWC justificó esta decisión como herramienta del Plan de Manejo del Oso Negro de Florida de 2019 para combatir el aumento de su población, estimada en cuatro mil ejemplares por biólogos de la comisión.

"Estoy orgulloso de que Florida se una a la mayoría de los estados que gestionan los osos negros mediante la caza regulada", declaró en un comunicado el presidente de la FWC, Rodney Barreto.

Equilibrar el número de animales con el hábitat adecuado mantiene a las poblaciones saludables, aseguró la FWC.

La organización relata que ha habido un incremento de encuentros entre osos y humanos, que incluye un ataque fatal ocurrido en mayo, el único en la historia del estado, cuando un oso negro mató a Robert Markel, de 89 años, en el condado de Collier, al suroeste del Florida.

Sin embargo, organizaciones de conservación y defensores de los animales expresaron su oposición, al calificar la caza como innecesaria y cruel.

Los activistas criticaron también la falta de un censo actualizado de la población de osos y advirtieron que la medida podría poner en peligro la recuperación de la especie, que estuvo en la lista de especies amenazadas hasta 2012.

Las restricciones de la FWC incluye crías y hembras con crías; y limita las zonas de caza a áreas con alta densidad de población de osos.

Los métodos de caza aprobados incluyen el uso de trampas con cebo, arcos y perros entrenados, aunque el uso de estos últimos se implementará gradualmente hasta 2027.

Las solicitudes de permisos estarán abiertas del 12 al 22 de septiembre, con un costo de cien dólares para residentes y de trescientos dólares para los no residentes, además de una tarifa de manejo de cinco dólares por solicitud y no se emitirá más del 10 % de los permisos a los no residentes de Florida.

Los permisos serán por sorteo, con un límite de 187 osos en total, dentro de Unidades de Manejo de Osos, entre el 6 y el 28 de diciembre.