"Fue una pesadilla", recuerda director de hotel contra el que chocó el funicular en Lisboa

"Fue una escena como sacada de una película de terror", explicó a EFE Hugo Borges, director de Turim Restauradores Hotel, contra cuya fachada impactó el funicular antes de levantar gran parte del suelo de la curva donde descarriló y acabar empotrándose contra el edificio de enfrente del hospedaje.

En la calle, ahora abierta al público pero donde quedan cuatro vallas custodiando la parte de abajo del funicular porque todavía queda un agujero abierto, una romería de turistas sube y baja la cuesta haciendo fotos y vídeos y parándose a observar el lugar del accidente.

Varios homenajes con flores, velas, peluches y mensajes se acumulan a los lados y en la parte baja del ascensor.

Las causas del accidente están siendo investigadas, aunque el gubernamental Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF) anunció el sábado que el cable subterráneo que unía los dos vagones del funicular cedió en su punto de fijación en la cabina que descarriló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El vagón que estaba en la parte de arriba se desprendió a rápida velocidad y al llegar a la curva de la Calçada de Glória descarrilló, impactando contra la pared del Turim Restauradores Hotel y rompiendo tres ventanas, entre otros desperfectos en la fachada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Al descarrilar, la parte superior del tranvía se separó de la parte inferior, es decir, la parte de los cables quedó atrapada en un poste frente al hotel y golpeó el edificio, los cristales del bar y las ventanas y la propia fachada del hotel, y la parte inferior del tranvía chocó contra el edificio de enfrente", detalló Borges.

Algunos clientes que estaban en el bar del establecimiento resultaron heridos, agregó el director, y dijo que dentro del propio hotel atendieron a algunos heridos porque los equipos de emergencia estaban desbordados.

Borges, que se mostró preocupado por "la imagen que esto pueda dar de Lisboa", declaró que el hotel sufrió también un impacto económico, ya que tuvieron algunas cancelaciones de grupos y cerraron el bar un par de días, mientras que también dejó huella en los trabajadores y algunos están recibiendo ayuda psicológica.

Los cálculos preliminares de los perjuicios, sin contar las estructuras dañadas en el exterior, ascienden a unos 14.000 euros aproximadamente.

Este es un edificio histórico de Lisboa que hoy en día pertenece al Turim Hotels Group y cuenta con 97 habitaciones, ubicado en el centro de la ciudad y es famoso porque durante la Segunda Guerra Mundial fue un lugar frecuentado por agentes secretos y espías.

"Este tranvía atraía aquí a millones de personas cada año, además de los que lo utilizan para ir al trabajo, en el día a día" para los turistas era una de las principales atracciones de la capital portuguesa", lamentó Borges, quien expresó su confianza en que todo vuelva pronto a la normalidad.