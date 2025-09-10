FundéuRAE: “contribuir con”, uso inadecuado

Sin embargo, en ocasiones se encuentran en los medios de comunicación frases como “Cientos de personas contribuyeron con esta causa que busca concienciar a la sociedad”, “Destacó que la colaboración público-privada contribuyó con el desarrollo de la industria turística” o “Cómo la conservación y la restauración contribuyen con la seguridad alimentaria”.

El “Diccionario panhispánico de dudas” explica que el complemento de finalidad que acompaña a “contribuir” se encabeza con “a”, nunca con la preposición “con”. Así, se escribirá “Contribuye a esta causa” en referencia a la causa a la que se presta ayuda, y no “Contribuye con esta causa”.

De este modo, en los ejemplos del principio lo indicado habría sido escribir “Cientos de personas contribuyeron a esta causa que busca concienciar a la sociedad”, “Destacó que la colaboración público-privada contribuyó al desarrollo de la industria turística” y “Cómo la conservación y la restauración contribuyen a la seguridad alimentaria”.

Por último, cabe recordar que, en otros casos, sí es adecuado emplear “con” para aludir, por ejemplo, a aquello que se aporta para lograr el fin: “Contribuyeron con sus logros a allanar el camino de la igualdad”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.