Gaza se cuela en la puesta de largo de la línea prémium de la firma española Desigual

La marca quiso que la presentación de la primera colección de esta línea con materias primas de alta calidad y técnica artesana también mostrara su "ADN valiente, inconformista y comprometido", explicaron desde la firma.

Ya en 1990 Desigual utilizó sus prendas para lanzar mensajes sociales, como el recordado 'War is not the answer' durante la Guerra del Golfo de 1990, entre otros.

Treinta y cinco años más tarde, más allá de la modelo Aydan Nix, hermana menor de Bella y Gigi Hadid, la firma cuenta con una primera fila de rostros populares a nivel mundial, de cantantes como Becky G o Nicki Nicole a la actriz e hija del rey del pop Paris Jackson.

Sobre la pasarela, una colección que explora la dualidad cromática del mar y la montaña, con siluetas deconstruidas, materiales prémium como sedas, pieles y 'denim' experimental, y piezas icónicas resignificadas.

La colección Otoño Invierno lleva el sobrenombre de 'Back to the roots', vuelta a los orígenes.

En declaraciones a los medios, la directora Fernanda Blasco ha contado que, entre las inspiraciones de esta puesta de largo, está la propia ciudad de Barcelona: "Creativa, ambiciosa y profundamente enraizada en nuestro ADN. 'Studio' es nuestra forma de reivindicar la diferencia y distinción de nuestra marca, y celebrar el diseño con mayúsculas", ha dicho.