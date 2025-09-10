Gobernadora de Puerto Rico condena asesinato de Charlie Kirk y envía su apoyo a la familia

"Extiendo mis más sentido pésame y oraciones a la esposa, familia y seres queridos del líder conservador Charlie Kirk a quien conocí en su lucha por la defensa de los postulados de nuestra nación y quien fue asesinado hoy", declaró en un comunicado la mandataria de Puerto Rico, con un estatus político de Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

"Nuestra nación es más fuerte cuando defendemos el Estado de derecho, protegemos la libertad y respetamos los derechos de los demás. La violencia política no es solo un ataque contra una persona, sino contra los mismos cimientos de nuestra democracia", añadió González.

Kirk, de 31 años, fue asesinado mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) frente a centenares de personas.

El activista, estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Oren, donde falleció.

En este contexto, la gobernadora resaltó su "firme defensa de la libertad de expresión, el respeto al diálogo y el derecho de todo ciudadano americano a participar en el proceso político sin temor".

A su juicio, "las diferencias, por profundas que sean, deben resolverse mediante el diálogo, el debate y los procesos democráticos, nunca a través de la intimidación, la agresión o la violencia".

González indicó que de acuerdo a la proclama emitida por Trump, las banderas de todas las dependencias gubernamentales de Puerto Rico ondearán a media asta desde hoy y hasta el domingo.

El estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado a EE.UU., establecido en 1952, otorga al archipiélago cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de Washington áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.