Gobierno español aplaude suspensión del acuerdo UE-Israel pero le gustaría que fuera total

En declaraciones facilitadas a los medios, el ministro se refirió a la propuesta de la presidenta del ejecutivo europeo de sancionar a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos y de una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial con Israel.

Albares recordó que estas medidas ya las venía solicitando España hace tiempo "con fuerza y con insistencia" y ahora, "gracias al liderazgo e influencia de España en la UE en la defensa de los civiles gazatíes", empiezan a estar definitivamente sobre la mesa.

También recordó que España ya ha sancionado a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos, que "quieren malograr la solución de los dos Estados".

En su discurso sobre el estado de la Unión, la máxima responsable del Ejecutivo comunitario se refirió a la catastrófica situación en Gaza y dijo que ante el "bloqueo" que existe en la UE para reaccionar, Bruselas propondrá "un paquete de medidas para trazar un camino a seguir".

Entre ellas, incluyó también la futura suspensión del apoyo bilateral a Israel, sin afectar a la colaboración de la UE con la sociedad civil israelí ni con Yad Vashem -institución oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto- y la creación de un grupo de donantes por Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza.

Los europeos, insistió Albares, "no nos podemos relacionar con normalidad con Israel cuando hay una violación flagrante, sistemática y diaria" de los derechos humanos en Gaza y Palestina.