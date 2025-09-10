Guatemala rechaza campaña de Estados Unidos que usa imagen de migrante deportado

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala manifestó en un comunicado "indignación" por el uso de la fotografía de un connacional como parte de una campaña del ICE difundida en redes sociales.

Según la nota de prensa, la campaña retrató al guatemalteco bajo un enfoque que refuerza estigmas y prejuicios contra las personas migrantes.

"Rechazamos cualquier manifestación xenofóbica y discriminatoria hacia las personas migrantes, recordando, ante todo, la prevalencia de la dignidad de las personas que, por diversas razones, decidan migrar fuera de nuestro territorio", puntualizó la Cancillería.

La polémica surge después de que la Casa Blanca compartiera la imagen de un Labubu, muñecos chinos con popularidad mundial, inspirado en el migrante guatemalteco deportado, mientras la Administración de Donald Trump eleva el uso de ilustraciones en redes sociales para su campaña de deportaciones.

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X e Instagram compartió una imagen con el título 'Deported Edition Labubu' (Labubu de edición deportada), con la ilustración de un guatemalteco esposado y la leyenda 'depredador sexual arrestado por ICE'.

"WTF. Tal vez los Labubus son demoniacos", dice el mensaje sobre la ilustración.

La imagen corresponde a Cristian Soto Galeano, un ciudadano de Guatemala con enanismo detenido el lunes por ICE en Nueva Orleans, que estuvo sentenciado a dos años de prisión por "comportamiento indecente" con una persona menor de edad, según expuso la Casa Blanca en un mensaje posterior.

La Cancillería guatemalteca reiteró la disposición de trabajar con Estados Unidos para impulsar una migración "segura, ordenada y regular". También, subrayó los aportes que los migrantes realizan en los países de destino, tanto en el ámbito económico como en el cultural.

Cada año, según cálculos de organizaciones humanitarias, alrededor de 300.000 guatemaltecos dejan el país centroamericano con la intención de migrar a Estados Unidos.