HRW denuncia impagos a cientos de migrantes en proyectos de Aramco en Arabia Saudí

“El fracaso de Sendan International, Aramco y las autoridades saudíes para garantizar que los trabajadores reciban sus sueldos es un ejemplo más de la impunidad que permite a las empresas maltratar a los trabajadores”, afirmó el director adjunto para Oriente Medio de HRW, Michael Page, en un comunicado.

La organización explicó que los afectados, en su mayoría procedentes de Bangladesh, India y Nepal, se han visto forzados a endeudarse, trabajar sin autorización o regresar a sus países por sus medios, abandonando los salarios y prestaciones pendientes.

HRW alertó de que estos abusos ocurren en plena expansión de infraestructuras en el reino, que incluye la construcción de once estadios de cara al Mundial de la FIFA de 2034, del que Aramco es “socio global”.

Según la organización, la cifra de afectados podría superar los 850, aunque muchos no han denunciado por miedo a perder sus empleos o ser deportados.

Varios empleados aseguraron que, tras meses sin cobrar, sobrevivían solo con arroz y lentejas y que sus familias en el extranjero habían tenido que enviarles dinero para subsistir.

Sendan International habría cesado operaciones en diciembre de 2024, pero algunos empleados siguieron trabajando hasta marzo de 2025 sin recibir salarios.

La empresa no respondió a una carta enviada por HRW para aclarar la situación, mientras que Aramco tampoco contestó a las solicitudes de comentarios.

El Ministerio de Recursos Humanos saudí reconoció el caso y afirmó que se detectó el incumplimiento a través de su Sistema de Protección Salarial.

Aseguró que se han tomado “medidas correctivas en coordinación con la empresa, los trabajadores afectados y sus embajadas”, sin ofrecer cifras concretas sobre los casos registrados o resueltos.

En 2024, Arabia Saudí introdujo un seguro salarial para trabajadores migrantes, pero HRW subrayó que su cobertura es limitada y “claramente insuficiente”, ya que solo se aplica tras seis meses de impagos y cubre un máximo de 17.500 riales saudíes (unos 4.600 dólares), sin incluir indemnizaciones ni prestaciones por fin de servicio.

La ONG recordó que el robo salarial es uno de los abusos laborales más extendidos en el país, que actualmente enfrenta una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por prácticas de trabajo forzoso.

La FIFA hizo pública una declaración el pasado mes de junio en la que se comprometió a "trabajar para salvaguardar los derechos de los defensores de los derechos humanos y de los miembros de la prensa y a actuar ante posibles efectos negativos que causen terceros con los que tenga relaciones comerciales".