HRW denuncia la "abusiva campaña" de detenciones contra tiktokers en Egipto

Según la organización, los arrestos se basan en cargos “ambiguos y abusivos” como “socavar los valores familiares”, “atentar contra la moral” o “lavado de dinero”, que han alcanzado a bailarinas de danza oriental, tatuadores y jóvenes con millones de seguidores en TikTok.

“La campaña pretende acallar el último espacio de expresión libre en Egipto”, denunció el investigador de HRW para Oriente Medio y Norte de África, Amr Magdi, que consideró que las autoridades egipcias están usando la ley de ciberdelitos de 2018 y disposiciones del Código Penal como instrumentos para "criminalizar cualquier forma de disidencia o comportamiento considerado inmoral".

La directora del programa de género de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR), Lobna Darwish, dijo a EFE que los arrestos tienen “una clara dimensión de clase social” y afectan sobre todo a mujeres y jóvenes de entornos populares.

“No solo se penaliza a quienes son arrestados, sino que se busca intimidar a toda la sociedad”, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ministerio del Interior difunde regularmente vídeos de las detenciones, lo que, según Darwish, busca enviar un “mensaje de pánico moral” a la sociedad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

HRW reclamó la liberación inmediata de todas las personas detenidas por expresarse en internet y pidió a las autoridades egipcias poner fin a la aplicación de “leyes vagas de moralidad” que, según la organización, violan los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.