Investigan a dos políticos italianos por chantaje sexual a un posible rival electoral

Los investigados son Claudio Belgiorno, concejal en Prato del partido ultraderechista Hermanos de Italia (FdI) de la primera ministra, Giorgia Meloni, y Andrea Poggianti, líder de la coalición de derechas que dirige del Consejo municipal de Empoli, del que es vicepresidente, según informan medios locales.

Según la Fiscalía, ambos habrían participado en una estrategia de chantaje y difamación contra Tommaso Cocci, también miembro de FdI y concejal en Prato, quien aspiraba a ser candidato en las elecciones regionales de Toscana, previstas para los próximos 12 y 13 de octubre.

La investigación judicial considera que los dos políticos habrían difundido imágenes de contenido sexual explícito en las que aparece Cocci, que denunció los hechos después del inicio de la difusión del material, en octubre de 2024.

Las pesquisas apuntan a que Belgiorno intentó desacreditar a su colega y rival interno, puesto que pertenecen a corrientes opuestas dentro del partido, mediante la difusión de ese material y con amenazas indirectas.

Las imágenes fueron enviadas de forma anónima a dirigentes políticos de la región, simpatizantes de Cocci y medios de comunicación, con el objetivo de dañar su imagen pública y evitar su candidatura.

Tanto Cocci como Belgiorno aspiraban a integrar las listas electorales por el distrito de Prato, pero su implicación en este escándalo podría dejarles fuera de las listas definitivas, que deben presentarse antes del próximo viernes.