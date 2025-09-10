Irak dice que localizó a estudiante de Princeton secuestrada en Irak y la entregó a EEUU

"Tras una destacada labor de seguridad e inteligencia, y en estrecha coordinación con diversas entidades internas de gran responsabilidad nacional y humanitaria, las autoridades competentes lograron, el 9 de septiembre, localizar su lugar de detención, llegar a él y posteriormente entregarla a la Embajada de Estados Unidos, lo que, a su vez, facilitará su reencuentro con su hermana, quien posee ciudadanía estadounidense", dijo en un comunicado el portavoz del Ejército iraquí, Sabah al Numan.

Esta madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Truth Social la liberación de Tsurkov que había estado secuestrada y "torturada" por Kataeb Hizbulá.

Sin embargo, Irak no identificó qué facción la tenía secuestrada.

"A finales de marzo de 2023, un grupo de secuestradores capturó a la ciudadana rusa Elizabeth Tsurkov mientras se encontraba en Bagdad, en un crimen que no refleja la realidad de la estable situación de seguridad en todas las ciudades iraquíes", dijo Al Numan.

El portavoz añadió que las agencias de seguridad iraquíes continúan sus "esfuerzos para perseguir a todos los involucrados en este crimen y exigirles responsabilidades conforme a la ley".

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, señaló que "como culminación de los importantes esfuerzos realizados por nuestras agencias de seguridad durante muchos meses, anunciamos la liberación de la ciudadana rusa Elizabeth Tsurkov. Reafirmamos una vez más que no seremos indulgentes en la aplicación de la ley y el mantenimiento de la autoridad del Estado, y no permitiremos que nadie manche la reputación de Irak y de los iraquíes".

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró la liberación y aseguró que "tras muchos meses de esfuerzos logramos su regreso".

Añadió que mantuvo "una emotiva conversación con su madre y su hermana" y prometió que Israel "seguirá luchando con vigor y determinación hasta traer de vuelta a todos nuestros rehenes, vivos o fallecidos".