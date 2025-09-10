Israel dice que Von der Leyen "se equivoca al ceder a presión" tras anuncio de sanciones

"La presidenta de la Comisión se equivoca al ceder a las presiones de quienes buscan socavar las relaciones entre Israel y Europa. Esta tendencia es contraria a los intereses de los propios Estados europeos. Y, sobre todo, esta es una conducta inaceptable entre socios", dijo Saar en un mensaje en su cuenta de X.

Saar alegó, además, que algunas de las palabras de Von der Leyen "están manchadas por la falsa propaganda de Hamás y sus socios", e insistió que la comunidad internacional debe respaldar a Israel "en esta lucha", pese al consenso entre relatores de la ONU y ONG de que está perpetrando un genocidio en Gaza.

"Una vez más, Europa transmite un mensaje erróneo que fortalece a Hamás y al eje radical en Oriente Medio", dijo el ministro.

Von der Leyen dijo este miércoles, en su discurso sobre el estado de la Unión, que ante el bloqueo que existe en la UE para reaccionar, Bruselas propondrá "un paquete de medidas para trazar un camino a seguir".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de sanciones a ministros extremistas y colonos -y la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel en asuntos comerciales-, también propuso la anulación del apoyo bilateral a Israel, sin afectar a la colaboración de la UE con la sociedad civil israelí ni con el Yad Vashem (Museo de la Historia del Holocausto).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, anunció la creación de un grupo de donantes por Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza.