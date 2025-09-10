Izquierda y ultraderecha ultiman en paralelo dos mociones de censura contra Von der Leyen

Serían la segunda y tercera mociones de censura de este año contra la actual Comisión Europea después de que un diputado ultraconservador plantease otra el pasado mes de julio, que fracasó al no obtener los dos tercios necesarios de votos a favor.

Los Patriotas por Europa, grupo en el que está Vox, superan por sí solos las 72 firmas requeridas para presentar la moción de censura y registrarán 85 avales para criticar principalmente el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos para evitar la escalada arancelaria, la opacidad en la compra europea de vacunas durante la pandemia o la asignación de fondos comunitarios a ONG.

La Izquierda, por su parte, lleva casi una semana recopilando apoyos, ya que tenía que sumar 26 firmas más a los 46 diputados de su grupo (donde están Podemos, Sumar o Bildu) para llegar al mínimo de 72, equivalente a la décima parte del hemiciclo. Su moción critica también el acuerdo con EE.UU., además del pacto entre la UE y el Mercosur y la inacción de la UE en Gaza.

Fuentes del grupo confirman que han logrado apoyos de varias delegaciones en los Verdes/Alianza Libre Europea, incluyendo partidos como Compromís, BNG, Comunes y ERC, y también de algunos eurodiputados socialistas a título individual. Esta mañana estaban sólo una firma por debajo del número requerido y contaban con llegar a la cifra necesaria durante el día de hoy.

En los dos meses posteriores a una moción de censura como la que se votó el pasado 10 de julio, el margen necesario para registrar otra se eleva hasta 144 diputados, un quinto del hemiciclo. Por ello, ambos grupos tendrán que esperar a esta medianoche para registrar sus mociones y ambos prevén hacerlo a las doce en punto, cuando el mínimo necesario vuelve a ser de 72 diputados.

No hay ningún precedente de dos mociones de censura presentadas al mismo tiempo en el Parlamento Europeo y no está claro si ambas pueden tramitarse en paralelo o si dar curso a una de ellas invalidaría la otra.

En el único precedente de esta legislatura, un eurodiputado ultranacionalista rumano consiguió en julio las firmas necesarias para que la presidenta alemana tuviera que acudir al hemiciclo a explicar su gestión de la compra de vacunas durante la pandemia o por qué ha excluido a los eurodiputados de negociaciones clave.

Esa moción fracasó con 360 votos en contra, 175 a favor, 18 abstenciones y 166 ausencias del hemiciclo, muy lejos del apoyo de dos tercios que necesitaba para salir adelante, pero expuso un malestar creciente entre los grupos que apoyan su legislatura y una caída en el número de eurodiputados que apoyan a Von der Leyen.