Japón acusa a Israel de obstaculizar las negociaciones con su ataque contra Hamás en Catar

Tokio, 10 sep (EFE).- El Gobierno japonés criticó duramente este miércoles a Israel por su ataque contra líderes de Hamás reunidos en Doha para analizar la última propuesta estadounidense de paz, y acusó a Tel Aviv de obstaculizar las negociaciones y poner en peligro la estabilidad en Oriente Medio.