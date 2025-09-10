Japón acusa a Israel de obstaculizar las negociaciones con su ataque contra Hamás en Catar

"En un momento en el que se están desarrollando importantes esfuerzos diplomáticos por parte de países como Catar para lograr un alto el fuego en Gaza y asegurar la liberación de los rehenes (israelíes), el ataque de Israel obstaculiza esos esfuerzos, amenaza la soberanía de Catar y pone en peligro la estabilidad regional", dijo el portavoz gubernamental japonés en rueda de prensa.
"Japón condena enérgicamente" las acciones de Israel, declaró Hayashi, horas después del ataque aéreo, en el que murieron cinco miembros de Hamás y un agente de policía catarí.
El ataque israelí realizado el martes tuvo como objetivo una reunión de dirigentes de la organización palestina en Doha, donde se encontraban analizando la última propuesta de Estados Unidos para alcanzar un alto el fuego, la liberación de los rehenes y un eventual proceso de paz.
Catar es uno de los mediadores clave junto a Egipto y EE.UU. para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido el escenario de conversaciones para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí.
Japón, estrecho colaborador de EE.UU., se ha mostrado favorable a la solución de los dos Estados para el conflicto.