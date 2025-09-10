Jueza de EE.UU. frena por ahora despido de Lisa Cook de la Fed ordenado por Trump

Washington, 9 sep (EFE).- Una jueza federal bloqueó este martes de forma temporal la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal, decisión que mantiene a la economista en el cargo mientras se resuelve la disputa legal.