Kallas: el ataque ruso con drones que afectó a Polonia fue aparentemente intencionado

"Anoche, en Polonia, fuimos testigos de la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra, y las indicaciones sugieren que fue intencionada, no accidental", indicó a través de redes sociales Kallas.

La jefa de la diplomacia comunitaria afirmó estar en contacto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el ministro polaco de Exteriores, Radek Sikorski.

"La UE se solidariza plenamente con Polonia. La guerra de Rusia se está intensificando, no terminando", advirtió, y pidió "aumentar el coste para Moscú, reforzar el apoyo a Ucrania e invertir en la defensa de Europa".

Kallas afirmó que la UE desempeña "un papel importante" y que apoyará iniciativas como la del escudo de defensa en la frontera oriental de la Unión.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló igualmente en redes sociales que lo acontecido anoche es "un claro recordatorio de que la seguridad de uno es la seguridad de todos".

"Nos solidarizamos plenamente con Polonia tras la inaceptable violación de su espacio aéreo por parte de Rusia", recalcó el político portugués.

Para Costa, la "continua agresión de Rusia contra Ucrania" y "sus imprudentes incursiones" en el espacio aéreo de los Estados miembros de la UE suponen "una amenaza directa para la seguridad de todos los europeos y para las infraestructuras críticas de nuestro continente".

"Polonia hace bien en tomar las medidas necesarias para defender su soberanía. Europa está aumentando la inversión en defensa, porque la paz y la seguridad en Europa no se pueden dar por sentadas", agregó.

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, también se pronunció en redes sociales y aseguró que "una vez más" Rusia "pone a prueba a los Estados fronterizos, la UE y la OTAN".

"Debemos desarrollar urgentemente un 'muro de drones' a lo largo de todo el flanco oriental de la UE, ahora mismo el proyecto insignia común más importante. Trabajaremos conjuntamente con los Estados miembros, los países fronterizos y Ucrania. Rusia será detenida", agregó.