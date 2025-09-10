Kiev ve en reacción de la OTAN a ataque ruso a Polonia un precedente a aplicar en Ucrania

“El precedente de utilizar aviación de combate de varios países europeos de forma simultánea para derribar armamento ruso y proteger vidas humanas es muy significativo”, dijo en redes sociales Zelenski.

El presidente ucraniano recordó que Kiev ya pidió en el pasado a los países de la OTAN que utilicen sus capacidades de defensa antiaérea para derribar , desde territorio de la alianza cercano a Ucrania, drones y misiles rusos que sobrevuelen el oeste del país y pongan en peligro también a los países vecinos que sí forman parte de la Alianza.

Drones y misiles rusos o restos de proyectiles ucranianos utilizados para repeler ataques aéreos enemigos ya habían caído en los territorios de Rumanía y Polonia, pero el ataque de la pasada madrugada es el primero que lleva a activar las defensas antiaéreas en un país de la OTAN.

Según la información hecha pública por Zelenski, al menos 8 drones habrían entrado en el espacio aéreo polaco. “Cada vez más pruebas indican que este movimiento, esta dirección del ataque, no fue un accidente”, escribió el presidente ucraniano en X.

Zelenski agregó que Ucrania facilitará a Polonia toda la información que recabe sobre el ataque ruso. Kiev también se ha ofrecido a ayudar a Varsovia a “construir un sistema efectivo de avisos y protección” contra posibles nuevos ataques rusos.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, atribuyó el supuesto ataque deliberado a territorio polaco por parte de Rusia a la intención de Moscú de “poner a prueba a Occidente”. Sibiga señaló que Rusia seguirá incrementando su agresividad si no recibe una respuesta contundente a sus acciones.

Según datos de la Fuerza Aérea ucraniana, los rusos utilizaron en el ataque de anoche contra Ucrania que alcanzó territorio polaco 415 drones y más de cuarenta misiles de crucero y balísticos. Dieciséis misiles y 21 drones no pudieron ser neutralizados por las defensas ucranianas e impactaron en diecisiete localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Este ataque forma parte, según Kiev y sus aliados, de una nueva escalada en la actividad aérea rusa contra Ucrania, que el domingo fue bombardeada con más de 800 drones y vio como un misil ruso destruía parcialmente la sede del Gobierno en Kiev. El ataque no tiene precedentes tanto por el alto número de drones como por el hecho de que fuera atacado un centro de decisión clave como es el edificio del Gobierno.

El hecho de que un misil Iskander impactara en la sede gubernamental (situada en la zona de Kiev donde se concentran las principales instituciones del Estado, una de las más protegidas del país) es un síntoma del grave déficit en defensas aéreas que tiene Ucrania, que ha pedido de urgencia a sus socios que redoblen su ayuda en este aspecto.

Kiev teme sufrir en las próximas semanas una nueva campaña masiva de ataques rusos contra su sistema energético, que ya fue objetivo el lunes de un bombardeo masivo ruso con drones que provocó daños en la principal central térmica de la región de Kiev.