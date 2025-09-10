La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 5,60 %

También el índice general S&P BYMA cerró con una subida del 5,84 %, hasta los 77.836.772,25 puntos.

Todas las líderes cerraron en terreno negativo, pero las acciones que mas subieron fueron las de Metrogas (+11,7 %), Banco Macro (+7,7 %) y Grupo Supervielle (+7,7 %).

La subida de este miércoles compensa solo parcialmente el desplome del 13,25 % del lunes pasado y la bajada del 0,26 del martes registrados por el Merval tras el duro revés sufrido por la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera el presidente argentino Javier Milei, en los comicios legislativos celebrados el pasado domingo en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina.

Este miércoles, los títulos públicos argentinos en dólares avanzaron en promedio un 1 %, mientras que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 1.070 puntos básicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense subió 10 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.435 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista, el valor de la moneda estadounidense subió a 1.424 pesos por unidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' avanzó 10 pesos, a 1.395 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con leve tendencia a la bajada.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,2 %, a 1.436,89 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,2 %, hasta los 1.428,49 pesos por dólar.