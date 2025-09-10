La Bolsa de Milán sube un 0,12 % impulsada por el gigante de la defensa Leonardo

Roma, 10 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,12 % hasta situarse en los 42.059,74 puntos, impulsado por los buenos resultados del grupo Leonardo y ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés en EE.UU..