La Bolsa de París sube un tímido 0,15 % en el estreno de Lecornu como primer ministro

París, 10 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este miércoles un leve 0,15 %, en una jornada en la que Sébastien Lecornu se estrenó como primer ministro de Francia mientras se registraron algunas perturbaciones en el país por el movimiento 'Bloqueemos todo'.

Por EFE
10 de septiembre de 2025 - 13:05
El CAC-40 cerró en los 7.761,32 puntos, con 20 valores en verde y otros tanto en rojo, con un intercambio de acciones por 3.200 millones de euros.

En la jornada bursátil, los inversores no tuvieron una reacción concreta a la nominación de Lecornu, un fiel colaborador del presidente Emmanuel Macron, ni tampoco a los efectos -limitados- del movimiento 'Bloqueemos todo'.

El fabricante de armamento Thales, el banco Société Générale y el grupo de componente eléctricos Legrand subieron el 3,02 %, el 2,76 % y el 2,69 %, respectivamente.

Sin embargo, cayeron en el CAC-40 la firma de relaciones públicas Publicis (-2,65 %) y la empresa de tickets restaurante Edenred (-2,50 %).

