La Bolsa de París sube un tímido 0,15 % en el estreno de Lecornu como primer ministro

París, 10 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este miércoles un leve 0,15 %, en una jornada en la que Sébastien Lecornu se estrenó como primer ministro de Francia mientras se registraron algunas perturbaciones en el país por el movimiento 'Bloqueemos todo'.