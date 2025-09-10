La CPI culmina audiencia inédita para confirmar cargos contra Joseph Kony en rebeldía

Durante dos días, aunque se habían programado tres, los jueces de una Sala de Cuestiones Preliminares escucharon los alegatos de la Fiscalía, los representantes legales de las víctimas y la Defensa, que no ha tenido contacto con Kony. Ahora los magistrados tienen un plazo de dos meses para decidir si existen pruebas suficientes que justifiquen enviar el caso a juicio.

La Defensa pidió a los jueces que suspendan el caso, argumentando que continuar con un acusado ausente es incompatible con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, y convierte la audiencia en un mero trámite de validación de cargos. "El elemento esencial de este proceso es la participación del sospechoso, y aquí está ausente", advirtió el abogado principal de Kony, Peter Haynes.

El letrado británico recordó que el acusado, en paradero desconocido, no puede rebatir las pruebas ni dar instrucciones a su defensa.

Dos de los abogados defensores, originarios de las regiones ugandesas más afectadas por el conflicto, alertaron además de que el proceso resulta "divisivo", porque reconoce solo a víctimas de los crímenes imputados entre 2002 y 2005, dejando fuera a la mayoría.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También señalaron que esta audiencia podría poner en peligro los esfuerzos de reconciliación y repatriación en el norte de Uganda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la Fiscalía defendió la necesidad de confirmar los cargos para avanzar hacia un eventual juicio si Kony fuera arrestado y entregado a la Corte en un futuro.

Los representantes legales de las víctimas, que hablaron ayer en nombre de 5.795 personas autorizadas a participar en el procedimiento, remarcaron en cambio que las víctimas "merecen saber que el mundo las ha escuchado y que los responsables serán llevados ante la justicia", y señalaron que "no buscan venganza, sino dignidad".

Además, pidieron que Kony sea nombrado "sin ambigüedad como responsable de su sufrimiento".

La orden de arresto contra Kony, fundador del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), fue emitida en 2005. Se le imputan 39 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos asesinatos, violaciones, torturas, esclavitud, esclavitud sexual, matrimonio forzado, embarazos forzados y reclutamiento de niños, supuestamente cometidos en el norte de Uganda.

Los jueces deberán decidir ahora si confirman total o parcialmente los cargos, los rechazan por falta de pruebas, o piden nuevas investigaciones. El Estatuto de Roma no permite celebrar juicios en rebeldía, por lo que un eventual proceso requeriría la detención y presencia de Kony en La Haya.

Uganda cree que Kony, que tiene ahora unos 64 años, sigue vivo y podría esconderse en zonas remotas entre la República Centroafricana y Darfur del Sur, mientras Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto.