La empresa de gas Esentia Energy alista su salida a Bolsa en México en octubre

De acuerdo con el aviso de oferta pública inicial (OPI) enviado a la BMV, la operación se estructurará como una oferta global mixta, compuesta por una colocación primaria en México y en mercados internacionales, así como una parte secundaria de acciones ofrecidas por accionistas vendedores.

El plan de expansión de la empresa prevé tres fases que añadirán 660 millones de pies cúbicos diarios de capacidad hacia 2030, con una inversión estimada de 680 millones de dólares, buscando atender la creciente demanda derivada del ‘nearshoring’ y de sectores como energía, fertilizantes, minería y centros de datos

No obstante, el aviso de oferta no revela los montos totales de la operación ni el rango de precio por acción, mismos que aparecen como información pendiente en los apartados respectivos.

Esentia es uno de los principales desarrolladores privados de infraestructura de transporte de gas natural en México, operando un sistema interconectado de más de 1.800 kilómetros de gasoductos, conocido como “Wahalajara”, que enlaza el hub de Waha, en Texas, con los principales centros de demanda industrial y de generación eléctrica en el centro y occidente del país.

La compañía abastece alrededor del 15 % de la demanda nacional de gas natural y mantiene contratos de largo plazo en dólares bajo la modalidad “take-or-pay (toma o paga)”, principalmente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y clientes privados con calificación de grado de inversión.

En su presentación a inversionistas, Esentia destacó que en junio de 2025 sus beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda) ajustados en los últimos doce meses ascendieron a 313 millones de dólares, con un margen de 86 %, mientras que su deuda neta alcanzó 1.859 millones de dólares, equivalente a 5,9 veces su flujo operativo.