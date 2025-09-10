La fabricante Embraer vende 50 aviones a la aerolínea estadounidense Avelo

En el mismo contrato, Avelo reservó la opción de compra de 50 aeronaves adicionales de ese modelo, "el más grande y avanzado" de Embraer, según el comunicado de la empresa.

De acuerdo con la aeronáutica brasileña, líder en el mercado mundial de aviones para vuelos regionales, con aparatos de hasta 150 pasajeros, las entregas comenzarán en el primer semestre de 2027.

Avelo, con una flota de 22 aviones Boeing 737 Next Generation, opera actualmente en 47 ciudades de 18 estados en EE.UU. y Puerto Rico, además de Jamaica, México y República Dominicana.