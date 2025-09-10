La financiera sueca Klarna debuta en la bolsa de Nueva York a 52 dólares por acción

A la 13:09 hora local (17:09 GMT), las acciones de la empresa, que cotiza bajo las iniciales KLAR, se situaban en los 52 dólares, aunque momentos después bajaban a los 48.

La subida en bolsa de Klarna tiene lugar después de que la empresa fijara el precio de salida de sus acciones a 40 dólares, una cifra mayor de la prevista por los inversores.

En una entrevista con CNBC, el director ejecutivo de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, calificó la salida a bolsa de la tecnológica como un "hito".

"Es un poco como una boda. Te preparas mucho, lo planificas todo y es una gran fiesta. Pero al final, el matrimonio sigue adelante", apuntó el empresario.

Según dijo a CNBC Siemiatkowski, la empresa, que ha lanzado recientemente una tarjeta de débito en Estados Unidos, tiene hasta ahora 700.000 clientes de tarjetas en el país norteamericano.

La financiera se suma a otras tecnológicas que han salido al mercado bursátil este año, como la plataforma de software Figma o Circle, una empresa que gestiona la criptomoneda USDC.

Klarna dijo la semana pasada que aspiraba a obtener una valoración de hasta 14.000 millones de dólares (unos 12.000 millones de euros) en su salida a la bolsa de Nueva York.

La firma sueca informó de que lanzaría más de 34 millones de acciones, de las que 5,6 millones serán ofrecidas por la propia compañía y, el resto, corresponden a accionistas particulares.

Fundada en Estocolmo en 2005, Klarna ha ido creciendo en los últimos años gracias a su modelo de compras en línea con financiación a corto plazo.

La sociedad de capital de riesgo estadounidense Sequoia es el principal accionista de Klarna con el 21,3 %, seguida por la danesa Heartland, con el 10 %.