La fiscalía concluye que policía disparó justificadamente contra cubano en parque de Iowa

Feglys Antonio Campos Arriba, de 36 años, murió el pasado 15 de agosto a manos de un agente de la Policía de Denison, una ciudad de poco más de ocho mil habitantes en el centro de Iowa.

Según el informe de la Fiscalía de Iowa entregado este martes, el Departamento de Policía de Denison recibió una denuncia sobre una persona que dormía en el Parque Washington fuera del horario de servicio.

El sargento Alan Romero acudió al área y encontró a Campos Arriba sentado bajo una manta.

Ambos mantuvieron una conversación tranquila en español, en la que Campos Arriba tuvo que elegir entre irse o ser arrestado por allanamiento, de acuerdo con la investigación.

El cubano optó por ser arrestado y se puso de pie, con las manos a la espalda. Pero cuando Romero trató de esposarlo el inmigrante intentó atacarlo.

Inicialmente el sargento disparó su pistola eléctrica, pero la descarga no detuvo al cubano, que lo atacó y le mordió la oreja izquierda, arrancándole un trozo de carne, detalla el informe.

Romero logró liberarse y se echó a correr, pero Campos Arriba lo persiguió y lo derribó lo que hizo que el policía le disparara al menos cuatro veces.

La investigación reveló que la Policía de Denison había advertido el día anterior al inmigrante de que no podía acampar en el parque.

Campos Arriba había ingresado a Estados Unidos en 2023 y tenía un permiso de trabajo que expiró en julio pasado, cuando el Gobierno del presidente Donald Trump no renovó la protección.

El inmigrante había perdido su trabajo en una planta procesadora de alimentos aproximadamente un mes antes de su encuentro mortal con la policía de Denison, según informó la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) al periódico The Des Moines Register.

Campos Arriba se encontraba sin hogar y lidiaba con problemas de salud mental cuando se enfrentó con la policía.