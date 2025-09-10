La inflación interanual en Brasil cae al 5,13 % tras bajar los precios en agosto

No obstante, la tasa acumulada en los ocho primeros meses del año se ubicó en el 3,15 %, por encima del 2,85 % registrado en el mismo período de 2024, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

La deflación en Brasil en agosto se debió en parte a la caída de los precios de los alimentos, que están a la baja por tercer mes consecutivo, de la vivienda y de los transportes, mientras que subieron los de la educación.

Pese a la desaceleración de la inflación interanual, los precios aún están por encima de la meta que se impuso el Banco Central de terminar el año con una inflación de un máximo del 4,50 %.

Los economistas del mercado prevén que Brasil registrará una inflación del 4,85 % en 2025, prácticamente igual que la del año pasado (4,83 %).

Para frenar la inflación, el Banco Central mantiene la tasa básica de intereses del país en el 15 % anual, su mayor nivel en las dos últimas décadas, lo que, según los analistas y el Gobierno, causará una desaceleración económica en Brasil este año.

Brasil registró un crecimiento económico del 3,4 % en 2024 y la última previsión de los economistas es que la tasa se desacelere hasta el 2,16 % en 2025.