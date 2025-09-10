La internacionalización, objetivo principal de la semana de la moda de Madrid

La programación de la semana de la moda arrancará con los eventos de MeM, entre ellos el desfile inaugural abierto al público que tendrá lugar en los Jardines de la plaza de Oriente.

"Madrid es Moda cumple 10 años. Esta iniciativa, creada por la Asociación Creadores de Moda de España en 2015, fue pionera en acercar la moda de autor española a la calle, transformando el centro de Madrid y su patrimonio cultural en una gran pasarela", señaló este miércoles en rueda de prensa el presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), el diseñador Modesto Lomba.

Tras los eventos de MeM, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid reforzará su compromiso con la internacionalización, la sostenibilidad, la identidad cultural y la innovación a través de los oficios artesanos.

Como novedad, la MBFWM, gran referencia de la moda española que este año celebra su 40 edición, incorporará nuevas formas de mostrar colecciones, con opciones más flexibles y personalizadas, en sintonía con la evolución y oportunidades de la industria de la moda.

Además, estrenará un nuevo espacio dedicado a la artesanía aplicada a la moda en el que contará con la presencia de firmas como Loewe, Castañer, Sybilla y SACo, así como la Sociedad Artesanía Contemporánea, marcas que han logrado posicionarse como grandes emblemas de la alta artesanía y ejemplos de caso de éxito mundial.

Con esta apuesta, la pasarela refuerza su papel como altavoz internacional del talento español, poniendo en valor la artesanía como un patrimonio vivo que conecta pasado y presente, tradición y vanguardia.

Por ello, quedará presente que la artesanía contemporánea no solo define la identidad cultural de la moda en España, sino que impulsa una forma de creación más consciente, sostenible y cercana al consumidor.