La venta de vehículos en agosto en Puerto Rico disminuyó un 18 % ante los vendidos en 2024

San Juan, 10 sep (EFE).- La venta de autos en Puerto Rico en agosto pasado disminuyó un 18 % ante los vendidos en el mismo mes en 2024, informó este miércoles el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), organización que representa a la industria automotriz en la isla.