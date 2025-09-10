Las autoridades de Malta rescatan a 36 migrantes a la deriva en el Mediterráneo central

Roma, 10 sep (EFE).- Las autoridades de Malta rescataron este miércoles a 36 migrantes que se encontraban a la deriva en una embarcación en el Mediterráneo central, procedente de Libia, tras sufrir una avería en el motor, informó la plataforma de alertas telefónicas Alarm Phone.