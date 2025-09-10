Las reservas internacionales brutas de Nicaragua suben a 7.578,2 millones de dólares

La cifra es mayor en 1.589,5 millones de dólares frente al saldo a agosto de 2024, cuando el remanente de las RIB cerró en 5.988,7 millones de dólares, precisó el emisor en un informe.

Los 7.578,2 millones de dólares de las RIB también superan los 7.431 millones de dólares con que estas reservas cerraron en julio pasado, detalló la entidad.

Durante agosto de 2025, las reservas internacionales brutas aumentaron en 147,2 millones de dólares con relación al mes anterior, impulsadas principalmente por las cuentas netas del sector público no financiero, la colocación neta de letras en moneda extranjera de recursos externos, la entrada de recursos externos al sistema público no financiero, y la mesa de cambio, explicó la entidad monetaria.

Ese nivel de reservas internacionales a agosto de 2025 es consistente con una cobertura a base monetaria de 3,9 veces, puntualizó.

Con ese saldo de reservas se garantiza la disponibilidad de divisas para el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos para el fortalecimiento cambiario y contribuye a la estabilidad macroeconómica y financiera del país, de acuerdo con la información.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3 % y un 4 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2 % y el 4 %.