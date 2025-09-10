Las sirenas volverán a sonar en Berlín tras más de 30 años en un simulacro de emergencia

Más de 200 sirenas instaladas en los últimos años en Berlín se activarán a las 11.00 en punto (09.00 GMT) y durante un minuto la población escuchará un sonido muy fuerte que irá aumentando y disminuyendo en intensidad, según precisó la responsable del Interior de la ciudad-estado, Iris Spranger.

La última de las sirenas que antes eran habituales en toda Alemania fue desmantelada en Berlín en 1993 porque ya no se consideraban necesarias, pero el contexto de seguridad ha cambiado, dijo Spranger, al aludir al cambio climático con fuertes tormentas, a cortes de electricidad, ciberataques y la actual situación mundial con una guerra de agresión en Europa, la que libra Rusia contra Ucrania.

Las sirenas instaladas en los últimos años se encuentran principalmente en los tejados del centro densamente poblado de la ciudad y en puntos turísticos y constituyen "el medio de alerta más importante cuando uno duerme", subrayó.

La instalación que debería haberse completado hace ya años fue retrasándose por problemas de suministro, escasez de personal cualificado y falta de fondos federales, de manera que Berlín fue el año pasado el único de los 16 estados federados en el que durante el simulacro de emergencia no sonaron las sirenas, aunque en ese caso fue por un problema técnico.

Ahora está previsto que para finales de año la capital cuente con un total de 450 sirenas operativas, a las que se añadirán más de cien en los próximos dos años, principalmente en las zonas periféricas.

Las medidas que se aplicarán en el simulacro de emergencia incluyen asimismo alertas desde aplicaciones móviles como NINA y KATWARN, así como SMS automáticos a todos los teléfonos móviles y mensajes en radio y televisión.

Por otra parte, Spranger reconoció el escaso avance en lo que respecta a los 44 centros de protección civil a establecerse en los diferentes distritos de la ciudad y concebidos como el primer punto de contacto para la población en caso de catástrofe.

Hasta el momento, sólo 14 de estos centros, en los que se supone que los ciudadanos puedan acudir para obtener información y realizar llamadas de emergencia en caso de catástrofes en los que quede interrumpido el suministro eléctrico y de datos, están operativos y únicamente otros cuatro listos para entrar en funcionamiento.

Precisamente el martes, cuatro de estos centros fueron puestos a disposición de la población del distrito berlinés de Treptow-Köpenick, en el sudeste de la capital, después de que unos 50.000 hogares se quedarán sin suministro eléctrico como consecuencia de un incendio en dos postes eléctricos, que según la Policía fue provocado y del que sospecha responde a motivaciones políticas.

Esta mañana, 20.000 hogares seguían sin luz y la empresa eléctrica de Berlín advirtió que el restablecimiento del suministro para todos los clientes afectados se producirá a lo largo del jueves.