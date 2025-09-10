Los contraataques ucranianos frustran los planes rusos en la región oriental de Donetsk

A pesar de la ventaja general de Rusia en cuanto a efectivos y recursos cerca de Pokrovsk, uno de los principales objetivos de la actual ofensiva rusa, las fuerzas ucranianas han estabilizado el frente.

Además, Kiev ha recuperado parte del territorio perdido, un mes después de que las fuerzas invasoras avanzaran quince kilómetros en pocos días hacia la cercana ciudad de Dobropilia.

El Cuerpo Azov ha liderado el esfuerzo presionando contra ambos flancos de la base del saliente ruso, lo que ha llevado a avances cerca de Razine y Novotoretske en los últimos días.

Como resultado, los contraataques ucranianos amenazan con aislar al menos a dos brigadas rusas compuestas por miles de soldados, según el analista militar y coronel de la reserva Kostiantin Mashovets, que escribe para el Grupo de Resistencia Informativa.

Las tropas ucranianas también ganan terreno actualmente cerca de Dobropilia y, según ha trascendido, capturaron a, al menos, quince soldados rusos en los últimos días y un total de 69 durante el último mes de combates contra los refuerzos rusos traídos a la zona.

"El ataque de las Fuerzas Armadas rusas fracasó, las Fuerzas de Defensa estabilizaron la situación y estos soldados simplemente tuvieron suerte de sobrevivir", señaló el Cuerpo Azov en su cuenta de Telegram, donde publicó un vídeo que mostraba a los prisioneros rusos.

Según Mashovets, el resultado del actual plan de Rusia de rodear Pokrovsk por el norte y cortar la vital ruta de suministro desde Dnipropetrovsk depende de los combates cerca de Dobropilia.

"Si el mando del grupo de tropas del enemigo gasta allí todas sus reservas preparadas para el asalto a Pokrovsk, la probabilidad de que su ofensiva tenga éxito disminuirá significativamente", subrayó el analista.

Sin embargo, la situación aún resulta inestable, ya que los comandantes rusos continúan desplegando refuerzos en la zona a pesar de las condiciones desfavorables, señaló.

A pesar de los reveses, Rusia mantiene una intensa presión sobre Pokrovsk, donde pretende reunir al menos 130.000 soldados, explicó a EFE el analista militar Oleksandr Kovalenko.

En concreto, las fuerzas rusas han avanzado cerca de la localidad de Zvirove, al sur de Pokrovsk.

Pequeños grupos de fuerzas rusas mantienen sus operaciones para infiltrarse en las afueras de la ciudad, donde aprovechan la escasez de infantería de Ucrania y su incapacidad para mantener una sólida línea defensiva.

No obstante, el uso extensivo de drones kamikaze por parte de Ucrania ha impedido que Rusia logre un avance importante.

Un reciente contraataque ucraniano repelió con éxito a las fuerzas rusas de la aldea de Udachne, por lo que las fuerzas de Ucrania frustraron el intento en curso de rodear Pokrovsk por el oeste.

La resistencia de Ucrania, especialmente mediante la guerra con drones y los contraataques en las zonas más críticas, ha logrado trastocar los planes de Rusia de conquistar el 25 % de la región ucraniana del Donbás que aún está bajo control de Kiev.

Sin embargo, la situación es difícil para los defensores a lo largo de la línea administrativa entre las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk.

En concreto, las tropas rusas han avanzado en las últimas semanas aproximadamente 10 km dentro de Dnipropetrovsk, cerca de la aldea de Maliivka, según la plataforma de análisis DeepState.

El terreno, carente de barreras naturales como ríos, dificulta las defensas ucranianas, mientras que las fuerzas rusas utilizan las líneas de árboles como cobertura frente a los drones kamikaze, señaló Kovalenko a EFE.

Si la situación no se estabiliza, los avances rusos también podrían amenazar las defensas ucranianas cerca de Guliaipole, en la cercana región de Zaporiyia, advirtió este analista.

La gran dependencia de Rusia de las bombas aéreas guiadas, una de las cuales mató el martes a 25 civiles que hacían cola para cobrar sus pensiones en la localidad de Yarova, a ocho kilómetros del frente, también agrava los retos a los que se enfrenta Ucrania en el bosque de Serebrianski y otras partes del frente oriental.

Además, Rusia ha intensificado los ataques con drones contra las rutas de suministro ucranianas a los bastiones clave como Sloviansk y Kostiantinivka, con drones que penetran entre 10 y 20 km en profundidad.

La unidad rusa "Rubikon" lidera el intento de atacar y destruir las escuadras de drones de Ucrania, con el fin de reducir la capacidad del país invadido para repeler los constantes ataques de la infantería rusa. EFE