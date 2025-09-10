Macron exhorta a Rusia a detener su huida adelante tras el "inaceptable" ataque a Polonia

"La incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco durante un ataque liderado por Rusia contra Ucrania es simplemente inaceptable. La condeno con la mayor firmeza", dijo Macron en un mensaje en sus redes sociales.

El jefe del Estado francés exhortó a Rusia a "poner fin a esta huida adelante" y reiteró la "plena solidaridad" de Francia con el pueblo polaco y su Gobierno.

Macron señaló también que hablará "pronto" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y advirtió de que "no comprometeremos la seguridad de los aliados".

El presidente francés se sumó así al apoyo unánime que los aliados han manifestado a Polonia, que consideró este miércoles que la violación de Rusia de su espacio aéreo constituyó un acto de agresión e indicó que el operativo desplegado contra los drones rusos, que duró toda la madrugada, ya ha concluido.

Rusia empleó en este ataque contra Ucrania que se extendió a Polonia más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones. Contra el territorio polaco, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed.

Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a neutralizar vehículos no tripulados de Rusia.

Para el Ejecutivo de Polonia la reiterada violación de su espacio aéreo por drones rusos durante la madrugada, que no tiene precedentes, constituyó un "acto de agresión".

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lo calificó además de "probable provocación a gran escala", señaló que la situación de "grave" y advirtió de que "hoy nadie puede dudar de que debemos prepararnos para diversos escenarios".