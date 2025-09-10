Matan a tiros a un candidato a diputado del oficialista partido Libre en Honduras

Tegucigalpa, 10 sep (EFE).- Un candidato a diputado en Honduras por el Partido Libertad y Refundación (Libre, en el poder), fue asesinado de dos tiros en el barrio Montecristo, de la ciudad de Yoro, departamento del mismo nombre, en el norte del país, informó este miércoles una fuente oficial.