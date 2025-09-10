Matan a tiros a un candidato a diputado del oficialista partido Libre en Honduras

Se trata de Óscar Bustillo, quien fue atacado el martes en horas de la noche al parecer por dos desconocidos que se habían ocultado en una casa abandonada, dijo a periodistas un portavoz de la Policía Nacional.
Agregó que según la información preliminar recabada por las autoridades, Bustillo regresaba de una reunión política cuando fue atacado por los dos hombres, que portaban armas de fuego cortas.
La misma fuente indicó que Bustillo fue llevado al Hospital Manuel de Jesús Subirana, de Yoro, pero llegó sin signos vitales, y que la Policía Nacional espera tener mayor información sobre el crimen en el transcurso del día.
Bustillo, ingeniero forestal de profesión, buscaba ser diputado por Libre en las elecciones generales del 30 de noviembre, acompañando a la candidata presidencial de ese partido, Rixi Moncada.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy