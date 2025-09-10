Merz condena enérgicamente la "agresiva actuación" de Rusia al violar espacio aéreo polaco

"Rusia ha puesto en peligro vidas humanas en un Estado que pertenece a la OTAN y a la UE. Esta conducta imprudente se suma a una larga cadena de provocaciones en la región del Báltico y en el flanco oriental de la OTAN", indicó en un breve comunicado.

"El Gobierno federal condena enérgicamente esta agresiva actuación de Rusia", añadió el político conservador.

A juicio de Merz, es "positivo" sin embargo que Polonia, junto con los aliados de la OTAN, haya podido detectar y neutralizar este peligro a tiempo.

El canciller alemán indicó que, tras la reunión del Consejo del Atlántico Norte de la OTAN, principal órgano de decisión política de la Alianza formado por todos los países miembros, invocado por Polonia, que la organización "está y seguirá estando preparada para la defensa" de sus aliados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A la hora de repeler la incursión de al menos 19 drones rusos apoyaron la pasada madrugada al Ejército polaco cazas, otros aviones y sistemas de defensa antiaérea de aliados como Países Bajos, Alemania e Italia, bajo la coordinación del Mando Aéreo de la OTAN.