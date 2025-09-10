México admite que Pemex presiona las finanzas públicas por su elevada deuda

En su habitual conferencia en el Palacio Nacional, la mandataria advirtió que los vencimientos concentrados en 2025 y 2026 obligan a Hacienda a destinar recursos extraordinarios para evitar que la petrolera enfrente una crisis de pagos, recortando su meta de consolidación fiscal.

Esto ha provocado que las proyecciones para el déficit presupuestario pasaran de 3,9 % respecto del producto interno bruto (PIB) a 4,3 % en 2025; y de entre 3,2 % y 3,5 %, hasta un 4,1 %, en 2026.

Sheinbaum detalló que tan solo en 2026 Pemex tendría que desembolsar por sí mismo alrededor de 250.000 millones de pesos (unos 12.500 millones de dólares), equivalentes a más de tres veces el costo total del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la capital mexicana.

“Esa deuda irresponsable, corrupta que adquirieron Calderón y Peña nos toca pagarla a nosotros. No se puede no pagar, son compromisos con bancos, fondos, etcétera”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, precisó que 46 % de los vencimientos de la petrolera recaen en el actual sexenio, de los cuales 26 % corresponden a los años 2025 y 2026.

“Esto es lo que explica esta presión tan importante que tenemos en la famosa línea presupuestal de Pemex y que nos está presionando en los presupuestos, en las métricas”, señaló el funcionario.

Amador Zamora añadió que el endeudamiento de la empresa se elevó 130 % en la última década, al pasar de 43.000 millones a 100.500 millones de pesos.

Sheinbaum contrastó el incremento de deuda con el desplome de la producción. De 2012 a 2018 la elaboración de gasolinas y diésel cayó de 718.000 a 324.000 barriles diarios, mientras la petroquímica se redujo a la mitad.

Aparte, señaló que estos gobiernos se endeudaron y, en lugar de aumentar la producción, la redujeron.

"Mientras estaba incrementándose la deuda de Pemex, la elaboración de gasolina y diésel estaba cayéndose, la pregunta es por qué ¿A donde se fue todo ese financiamiento si la producción de gas, de gasolina y diésel se nos desploma?”, cuestionó.

La presidenta recalcó que Hacienda está absorbiendo parte del costo financiero para abaratar los intereses que paga la petrolera y adelantó que el apoyo continuará hasta 2026, pero con la expectativa de que Pemex “camine solo” en 2027.

En cuanto al futuro, Sheinbaum subrayó que el plan es evitar que los recursos públicos se conviertan en un “barril sin fondo”.

Para ello, Pemex invertirá en una nueva coquizadora en la refinería de Salina Cruz y destinará capital a Deer Park, en Texas (EE.UU.) con el fin de aumentar la producción de gasolina y diésel.

Además, dijo que la empresa trabaja en reducir la dependencia de gas natural importado y en estabilizar el consumo de hidrocarburos, con la meta de que el crecimiento energético provenga de fuentes renovables, mientras el plan estratégico de Pemex hacia 2035 ya prevé un mayor uso de la fracturación hidráulica para extraer mayor cantidad de gas natural.