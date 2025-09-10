Militar ecuatoriano es enviado a prisión preventiva por la violación de soldado en cuartel

Guayaquil (Ecuador), 10 sep (EFE).- Una jueza de Ecuador envió a prisión preventiva a un militar denunciado por ser el presunto autor de una violación perpetrada en contra de un soldado de 18 años en el interior de un cuartel de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, informó este miércoles la Fiscalía.