Ministra palestina sobre Catar: "Mientras la impunidad continúe, Israel volverá a hacerlo"

"El ataque (en Catar) es una continuación de la violación por parte de Israel de la autonomía e independencia de los países vecinos. Este no es el primer ataque contra un país árabe. Anteriormente hubo ataques contra Siria o Líbano", dijo la ministra en una entrevista a EFE celebrada este miércoles en la sede de su ministerio en Ramala, capital de Cisjordania ocupada.

Para Aghabekian, el bombardeo israelí en Doha, la capital catarí, que acabó con la vida de cinco miembros de Hamás, "es una continuación de los crímenes contra el derecho internacional y la autonomía de los países vecinos".

Este tipo de hechos seguirán ocurriendo, añadió, si "impunidad" de Israel continúa. "Mientras esta impunidad continúe, Israel lo volverá a hacer", dijo.

En el ataque, Israel mató a cinco miembros de Hamás mientras los componentes de la delegación negociadora del grupo islamista estaban reunidos para discutir la última propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, a la que Israel dijo haber accedido ayer mismo.

Sobre si este ataque pone en riesgo las conversaciones para una tregua en Gaza, la ministra afirmó que "las negociaciones han estado en peligro todo el tiempo".

"Sabemos -añadió- que cada vez que nos acercamos a un acuerdo, algo sucede. Es obvio que Israel quiere continuar con esta guerra por varias razones: razones personales del propio primer ministro (Benjamín) Netanyahu y su coalición, y porque simplemente quiere expulsar a la gente de Gaza, destruirla y hacerla inhabitable".