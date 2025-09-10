Ministro israelí dice que India e Israel libran "una batalla común contra el terrorismo"

"La India e Israel libran una guerra del bien contra el mal. Es la misma guerra aquí y en Israel. Tanto la India como Israel sufren la hipocresía de la comunidad internacional, de países que intentan impedirnos responder a estas amenazas terroristas", dijo Smotrich a los medios durante un evento celebrado ayer en la ciudad india de Bombay.

Israel y la India tienen "amigos comunes y enemigos comunes" y libran "una batalla común contra el terrorismo islámico radical, que representa una amenaza para todo el mundo libre", añadió.

Smotrich y el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, recibieron el pasado martes un veto a su entrada en España por parte del Gobierno español, después de que Israel prohibiese el acceso a su país de la vicepresidenta segunda española, Yolanda Díaz, y de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

Las palabras del ministro israelí buscan resonar con el prolongado conflicto de la India en la disputada región de Cachemira, donde el Gobierno indio lucha desde hace décadas contra grupos militantes islamistas que, según denuncia Nueva Delhi, reciben apoyo y financiación de Pakistán.

La India ha hecho de la lucha contra el "terrorismo transfronterizo" una piedra angular de su política exterior, buscando activamente el apoyo de sus aliados en foros internacionales. Esta postura ha servido para justificar acciones militares como el bombardeo de un presunto campamento terrorista en Pakistán el pasado mes de mayo.

La India reconoce a Palestina como estado desde 1988 y ha mantenido, respecto a la actual guerra de Gaza, una posición favorable a la resolución pacífica del conflicto en la zona mediante el diálogo y la diplomacia.

Sin embargo, el primer ministrio indio, Narendra Modi, ha mantenido desde su llegada al poder en 2014 una relación fraternal con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien ha expresado su apoyo contra "el terrorismo en todas sus formas".